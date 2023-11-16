"لا يمكننا السماح لبوتين بالانتصار ".. ستولتنبرغ يتطرق لوضع كييف على الجبهة

أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الوضع بالنسبة للجيش الأوكراني على خط المواجهة بات أكثر تعقيدا مما توقعه الحلف، منوها بأن الجيش الروسي بدأ العملية الهجومية من جهته.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن هجوم القوات الروسية والوضع الحالي للقوات الأوكرانية، لا يعتبر سببا لرفض المساعدة، "بل على العكس من ذلك، يجب زيادتها".

وشدّد على أنه "لا يمكننا أن نسمح للرئيس بوتين بالانتصار، إذ أن ذلك سيكون سيئا بالنسبة لحلف شمال الأطلسي".

كما أعرب أمين عام حلف الناتو عن ثقته بأن واشنطن ستواصل مساعدة كييف.

وقال في هذا الجانب: "أسافر إلى الدول الأعضاء في الناتو، وأتلقى نفس رسالة الدعم. وفي الأيام الأخيرة فقط أعلنت ألمانيا عن مساعدات جديدة لكييف، كما وعدت دول أخرى في الحلف بتقديم المساعدة".

يشار إلى أنه في وقت سابق، ذكرت خبيرة الجيوسياسة الفرنسية، كارولين غالاكتيروس، أن الهجوم الروسي من الشمال والجنوب "سيحشر أوكرانيا في الزاوية".

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ويوم أمس، قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، توني شافير، إن الجيش الروسي شنّ هجوما على كامل حدود الجبهة، وذلك بعد الفشل الذي لا يمكن إنكاره والذي مني به هجوم كييف المضاد.

وقال شافير في مقابلة على قناة Judging Freedom في موقع "يوتيوب": "شنّ الجيش الروسي هجوما على طول خطوط المواجهة بعد فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية".

بدروها، أكدت الاستخبارات العسكرية الإستونية في تقرير لها يوم 10 نوفمبر الجاري، أن القوات الروسية أخذت زمام المبادرة على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأشارت إلى أن هذه القوات تواصل الهجوم بكثافة متزايدة.

المصدر: RT