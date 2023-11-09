أكد أوليغ سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا الأسبق ليونيد كوتشما أن الجيش الأوكراني لن يستطيع الصمود ومقاومة الجيش الروسي الذي سيخترق خطوط الجبهة قريبا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال سوسكين في قناته على موقع "يوتيوب" إن (قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر) سيرسكي لن يكون بمقدوره فعل أي شيء. يبدو أن ورقته قد احترقت بالفعل".

وأضاف: "نحن نقترب من حقيقة أنه سيتم اختراق خطوط الجبهة (من قبل الروس)".

ولفت سوسكين إلى أن الجيش الأوكراني فقد ما لا يقل عن 200 ألف شخص قتلوا خلال الأعمال العدائية، موضحا أن القيادة الأوكرانية ألقت بالجنود في الحرب من دون الأسلحة اللازمة للعمليات القتالية.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية حاولت على مدار 5 أشهر، التقدم على اتجاهات جنوبي دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وزجّ في المعركة بألوية قتالية تلقت تدريباتها على أيدي الناتو وتم تسليحها أيضا بمعدات عسكرية أجنبية.

ومن جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 أكتوبر الماضي، خلال اجتماع في إطار منتدى "نادي فالداي" الدولي إنه منذ 4 يونيو "فقد العدو أكثر من 90 ألف شخص و557 دبابة وحوالي 1900 مركبة مدرعة". وشدّد بوتين على أن "الهجوم المضاد الأوكراني" فشل بالفعل.

بدوره، أقر القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بالجمود الذي وصل إليه الوضع في كييف. وفي مقال له نشرته مجلة "إيكونوميست"، كتب أن الجيش الأوكراني لن يحقق على الأرجح "اختراقا عميقا وجميلا" على الجبهة.

المصدر: نوفوستي