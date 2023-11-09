الدفاع الروسية تعلن القضاء على مئات الجنود الأوكرانيين وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و38 مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 795 قتيلا وجريحا، وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" و38 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 3 هجمات أوكرانية وبلغت خسائر العدو 25 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير مدافع غربية.

على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 160 عسكريا، وتم تدمير أسلحة أمريكية.

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو 330 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية الصنع.

على محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر العدو 130 فردا بين قتيل وجريح وتم تدمير أسلحة غربية.

على محور زابوروجيه تم القضاء على 75 عسكريا.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 75 عسكريا.

تم إسقاط مقاتلة أوكرانية "ميغ 29" بالقرب من قرية كوبتيفو بجمهورية دونيتسك الشعبية واعتراض سبعة صواريخ HIMARS أمريكية.

تم إسقاط 38 مسيرة في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: RT