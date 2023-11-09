أول مشاهد لقصف روسي للتحصينات الأوكرانية بقذائف صاعقة تحدث موجات من البرق

نشرت قناة "فوينكوري روسكوي فيسني" مشاهد لتدمير الجيش الروسي تحصينات أوكرانية بقذائف صاعقة تولّد موجات من البرق قرب بلدة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك.

وتبدو في الفيديو ظاهرة غريبة تشبه البرق يصعق مواقع الجيش الأوكراني، ما يشير إلى أن القصف ليس ناجما عن قذائف تقليدية، بل عن تيار قوي ناتج عن انفجار قذيفة فراغية، كما هو الحال عند إصابة المدرعات بالقذائف الحارقة الخارقة للدبابات.

ويبدو في الفيديو أن الضربة جاءت من الأعلى، ومن غير المستبعد أن الكاميرا سجلت إسقاط قذيفة من طائرة مسيّرة.

يذكر أن منطقة أفدييفكا تشهد في الوقت الراهن معارك ضارية، حيث يواصل الجيش الروسي تدمير الدفاعات الأوكرانية المحصنة.

المصدر: Vk