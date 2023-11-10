"إيكونوميست": هجوم كييف المضاد انتهى وباء بفشل ذريع

قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن هجوم أوكرانيا المضاد باء بالفشل وأن بياناتنا تشير إلى أن "الهجوم المضاد الكبير قد انتهى".

وذكرت "إيكونوميست" في مقال لها أنه "باستخدام بيانات أنظمة الأقمار الصناعية، تبيّن أن شدّة القتال انخفضت بشكل ملحوظ منذ 13 أكتوبر (الماضي)، مما يشير إلى تباطؤ في مستوى تقدم القوات الأوكرانية".

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وأضافت: "الهجوم المضاد الذي طال انتظاره، والذي بدأ أخيرا في 4 يونيو 2023، فشل، وكانت المكاسب الإقليمية ضئيلة جراء ذلك".

يشار إلى أنه في وقت سابق، أقر قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بالجمود الذي وصل إليه النزاع، وقال إنه "على الأرجح لن يكون هناك اختراق عميق وجميل".

من جهتها، توقعت مجلة "إيكونوميست" في مقال لها أن كييف والغرب توقعوا المزيد من الهجوم المضاد الأوكراني.

وذكر زالوجني أنه بحسب كتب الناتو المدرسية، كان ينبغي أن تكون فترة 4 أشهر كافية لوصول القوات المسلحة الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم.

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يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن قبل يومين أن القوات الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024، محملا الغرب مسؤولية فشل الهجوم المضاد.

وكان ذلك بعد يوم مما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست" بأن الأمريكيين والأوكرانيين تبادلوا الاتهامات بشأن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.

المصدر: نوفوستي