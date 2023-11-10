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خبير أمريكي: مقاتلات "إف-16" لن تساعد أوكرانيا في تغيير مسار المعارك

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خبير أمريكي: مقاتلات
Globallookpress Jonas RoosensKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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قال مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق ستيفن بريان، إن مقاتلات "إف-16" الأمريكية لن تساعد أوكرانيا في تغيير مسار المعارك ومواجهة الجيش الروسي.

جاء ذلك في مقال لبريان في مجلة Modern Diplomacy حيث تابع أن "مشكلة زيلينسكي هي أنه لا يستطيع حشد دعم أوكرانيا من دول أجنبية من خلال الإعلان عن طريق مسدود. أوكرانيا تريد استلام من 100-150 مقاتلة من طراز (إف-16)، في الوقت الذي لا تملك فيه مكانا لوضعهم، وعدد قليل من الطيارين المؤهلين. وفي أوائل نوفمبر، تم تسليم طائرتين من طراز (إف-16) مفككتين، والآن تمتلك أوكرانيا 5 طائرات من هذا الطراز، إلا أنها بحاجة إلى التجميع. ومن غير المرجح أن تغير الطائرات أي شيء".

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ويشار إلى أن أوكرانيا تحصل على نماذج قديمة من المقاتلات التي يصعب صيانتها، ولا يمكن مقارنتها بأحدث الطائرات الروسية.

وكانت هولندا والدنمارك أول من وافق على تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، فيما أكد البيت الأبيض أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة من دول ثالثة بمجرد استكمال طياريها التدريب. وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين إن لاهاي تتوقع إرسال أولى مقاتلات من طراز "إف-16" إلى كييف في عام 2024. وذكرت أيضا أن هولندا تعتزم إرسال 12-18 مقاتلة من هذا النوع إلى مركز تدريب الطيارين الأوكرانيين للطيران بطائرة "إف-16" في رومانيا. وذكر السفير الروسي في لاهاي ألكسندر شولغين في وقت سابق أن الهولنديين "يغضون الطرف" عن حقيقة أن إمداد كييف بمقاتلاتهم من طراز "إف-16" سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وزيادة المعاناة لمواطنيها.

المصدر: Modern Diplomacy

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