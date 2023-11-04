تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول خطر تزويد أوكرانيا بطائرات إف-16 الأمريكيةالقادرة على حمل صواريخ نووية.

وجاء في المقال:بات هناك خمس طائرات أمريكية F-16أمريكية على الأراضي الأوكرانية. تم نقل آخر طائرتين، مفككتين، ليلة 2 نوفمبر.

وقد أشار الخبير العسكري، مدير متحف قوات الدفاع الجوي، يوري كنوتوف، إلى أن الدفعات الأولى من طائرات F-16 إلى أوكرانيا كان من المتوقع وصولها في ديسمبر، لكنها وصلت حتى قبل الموعد المحدد. ووفقا له، تأتي الطائرات مفككةً، دون أجنحة، لتسهيل نقلها بطائرات شحن أو وسائل النقل الأخرى.

على الرغم من أن العديد من الخبراء يؤكدون أن عدد الطائرات أقل كثيرًا من أن يغير الوضع على الجبهة، إلا أن ظهور الطائرة F-16 في أوكرانيا لا يزال يثير المخاوف.

وقال كنوتوف: "طائرات F-16C وF-16D وF-16MLO قادرة على حمل قنابل نووية تكتيكية B61. وهذا يعني تسليم أوكرانيا وسائط إيصال الأسلحة النووية التكتيكية إلى أهدافها، الأمر الذي يثير مخاوف بالغة".

وأوضح كنوتوف أنه تم تسليم نموذجاقدموأرخص من F-16 إلى أوكرانيا: "وبطبيعة الحال، فإن خصائص الخيار الأرخص أقل".وأشار إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة حديثة تسمح له بتدمير "المقاتلات الأمريكية" بشكل فعال. علما بأن مقاتلات F-16 سبق أن أُسقطت بواسطة مضاداتجوية قديمة.

فبحسب كنوتوف، "في وقت ما، اشترت إسرائيل مقاتلات تكتيكية ذات مقعدين من طراز F-16 Sufa من الأمريكيين. جميع الأجهزة الإلكترونية الموجودة هناك إسرائيلية وحديثة للغاية وتتفوق في عدد من النواحي على المعدات الأمريكية. وقبل حوالي خمس سنوات، أطلقت طائرة من طراز F-16 النار على سوريا، فاستخدم السوريون نظامنا القديم S-200 ضدها. ومن هذه البطاريات، تم إسقاط طائرة من طراز F-16 وتضررت الثانية.

لذلك، أعتقد بأن أنظمة S-400 الرقمية الحديثة لدينا، والتي تتفوق في قدراتها عدة مرات على نظام S-200 الذي تم تطويره في العهد السوفيتي، ستتكفل بطائرة F-16".

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