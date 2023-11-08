زيلينسكي يحمل الغرب مسؤولية فشل قوات كييف في هجومها المضاد

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024، محملا الغرب مسؤولية فشل الهجوم المضاد.

وقال زيلينسكي وفقا لوكالة "رويترز": "لدينا خطة. لدينا مدن محددة للغاية، واتجاهات محددة للغاية نسير فيها".

إقرأ المزيد

وفي الوقت نفسه، أقر زيلينسكي "بالتقدم البطيء للهجوم المضاد"، وألقى باللوم في الفشل على الغرب الذي، في رأيه، لم يرسلوا ما يكفي من الأسلحة إلى كييف.

وتحاول القوات الأوكرانية التقدم في عدة اتجاهات للشهر الخامس على التوالي دون أي نتيجة تذكر، حيث أرسلت إلى المعركة ألوية دربها حلف "الناتو" ومسلحة بمعدات أجنبية.

واعترف القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، بفشل أوكرانيا. وأكد في مقال لمجلة "الإيكونوميست"، أن القوات الأوكرانية وصلت إلى طريق مسدود.

المصدر: نوفوستي