قال العميد المتقاعد في الجيش الألماني هيلموت غانسر، إن اعترافات قائد جيش أوكرانيا فاليري زالوجني بشأن الطريق المسدود في الجبهة أذهل الكثير من المعلقين في ألمانيا.

ووفقا للضابط الألماني، الوضع يشير إلى أن أوكرانيا تشهد مناوشات موضعية "منذ حوالي عام"، وهو ما اعترف به زالوجني في مقالته في مجلة الإيكونوميست.

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وقال غانسر في حديث تلفزيوني: "نعم، هذا طريق مسدود، ولكن هذه الصراحة كانت صادمة بالنسبة للعديد من المعلقين في ألمانيا".

ويرى الضابط الألماني، أن قيادة القوات الأوكرانية لا تريد الدخول في مواجهة موضعية طويلة المدى، لكن "هذا هو الوضع السائد الآن بالضبط".

ونوه بأن أوكرانيا ستبقى لاحقا كما في السابق بحاجة إلى الدعم الغربي خلال الفترة التي تسبق العام المقبل، ومن المرجح أن تنتقل إلى الدفاع. واعترف بأن موضوع الهجوم المضاد الأوكراني، الذي كان في ذروة الاهتمام هذا العام، قد استنفد نفسه.

في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال الجنرال الأوكراني: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".

وفي تعليقه على الموضوع شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على أن الكرملين لا يوافق على كلمات قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأن النزاع في أوكرانيا وصل إلى طريق مسدود.

وأضاف بيسكوف: "لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية".

المصدر: نوفوستي