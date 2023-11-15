قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الأمريكية، توني شافير، إن الجيش الروسي شنّ هجوما على كامل حدود الجبهة، وذلك بعد الفشل الذي لا يمكن إنكاره والذي مني به هجوم كييف المضاد.

وقال شافير في مقابلة على قناة Judging Freedom في موقع "يوتيوب": "شنّ الجيش الروسي هجوما على طول خطوط المواجهة بعد فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية".

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وبحسب قوله، أفادت التقارير أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يعد أمامه خيار إنكار خسائر الجيش الأوكراني. وأوضح الضابط الأمريكي السابق "أننا نتحدث أيضا عن المساعدات المقدمة من الدول الغربية، والتي تبيّن أنها غير فعّالة".

كما لفت شافير إلى أنّه تحدّث منذ فترة طويلة عن انتصار روسيا في هذا النزاع، "لكن مثل هذا التطور للأحداث تم نفيه لفترة طويلة في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني السابق ليونيد كوتشما، إن تكتيكات رئيس الدولة الحالي (زيلينسكي) أفضت إلى فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية.

ووفقا له، فإن استراتيجية الرئيس تهدف إلى زيادة القمع داخل البلاد، وتعزيز الدكتاتورية ومواصلة تطبيق الأحكام العرفية.

وفي بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا، أعلن اليوم الأربعاء عن القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و30 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

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ويوم 10 نوفمبر الجاري، قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن هجوم أوكرانيا المضاد باء بالفشل وأن بياناتنا تشير إلى أن "الهجوم المضاد الكبير قد انتهى".

وذكرت "إيكونوميست" في مقال لها أنه "باستخدام بيانات أنظمة الأقمار الصناعية، تبيّن أن شدّة القتال انخفضت بشكل ملحوظ منذ 13 أكتوبر (الماضي)، مما يشير إلى تباطؤ في مستوى تقدم القوات الأوكرانية".

من جهتها، ذكرت صحيفة "تلغراف" مؤخرا، أن إخفاقات القوات الأوكرانية على الجبهة كسرت عزيمة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي، مشيرة إلى أن الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية بدأت تطفو على السطح.

المصدر: RT + Lenta.ru