الاستخبارات العسكرية الإستونية تكشف أحدث إنجاز للقوات الروسية على جبهات دونيتسك ولوغانسك

أكدت الاستخبارات العسكرية الإستونية أن القوات الروسية أخذت زمام المبادرة على الأرض في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأشارت إلى أن هذه القوات تواصل الهجوم بكثافة متزايدة.

ولفت البيان على موقع الاستخبارات الإستونية اليوم الجمعة إلى أن البيانات الاستخباراتية بيّنت خلال هذا الأسبوع مواصلة القوات المسلحة الروسية هجماتها بكثافة متزايدة حيث دارت المعارك الرئيسية في قطاعين من الجبهة: القطاع الأول على خط أفدييفكا- مارينكا ويقع في جمهورية دونيتسك، وخط كوبيانسك- سفاتوفا ويقع في جمهورية لوغانسك.

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وأضاف البيان الإستوني: "خلال الأسبوع الماضي، هاجمت القوات الروسية ما معدله 64 مرة في اليوم، ولدى القوات المسلحة الروسية ما يكفي من القوة البشرية والمعدات لإبقاء القوات الأوكرانية تحت تأثير التوتر بصورة مستمرة".

وأضاف: "حتى الآن، أخذ الروس زمام المبادرة في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وهذا يشير إلى أن أهداف روسيا لم تتغير، فالسيطرة على المنطقتين داخل حدودهما الإدارية تظل أولوية بالنسبة لها".

كما لم يستبعد ضباط الاستخبارات الإستونية أن تسيطر القوات المسلحة الروسية على أفدييفكا.

وقالوا في بيانهم: "تستمر المعارك بالقرب من أفدييفكا ومن المحتمل أن يظل هذا الجزء من الجبهة نقطة انتشار القوات الرئيسية للقوات المسلحة الروسية. وسيؤدي دخول المدينة إلى إنشاء منطقة عازلة أمام دونيتسك بعمق حوالي 10 كيلومترات. وبالتالي، فإن السيطرة على أفدييفكا ستجبر المدفعية الأوكرانية على التقهقر إلى الوراء وتفتح طرقا لوجستية إضافية".

المصدر: نوفوستي