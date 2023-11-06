مسؤول في دونيتسك: مقتل مساعد قائد القوات الأوكرانية "رسالة من زيلينسكي لزالوجني"

وصف يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل غينادي تشاستياكوف مساعد قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني بأنها "رسالة" لزالوجني من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.

وقال غاغين: "بدأ المسؤولون الأوكرانيون يأكلون بعضهم البعض مثل العناكب في علبة. ويعد مقتل تشاستياكوف مساعد زالوجني، مثالا واضحا على ذلك، وكأنه نوع من التحية من زيلينسكي في صراعه السياسي، لأن الانقسام بين زيلينسكي وزالوجني كان واضحا منذ فترة طويلة. ومن الواضح أن زيلينسكي لم يعجبه قطب القوة الجديد الناشئ على هيئة زالوجني".

وأضاف: "بطبيعة الحال، هذا ليس حادثا، لقد قُتل، هذا انفجار، وأعتقد أن هذه رسالة من نوع ما، رسالة إلى زالوجني من زيلينسكي".

وأكد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت كانت موجودة داخل هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال الجنرال الأوكراني: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".

المصدر: نوفوستي