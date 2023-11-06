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قائد القوات الأوكرانية يؤكد مقتل مساعده جراء عبوة ناسفة في هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده

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قائد القوات الأوكرانية يؤكد مقتل مساعده جراء عبوة ناسفة في هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده
Globallookpress
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أكد القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، مقتل مساعده غينادي تشاستياكوف، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت كانت موجودة داخل هدية تلقاها بمناسبة عيد ميلاده.

وقال زالوجني: "اليوم، في ظل ظروف مأساوية، في عيد ميلاده، قُتل مساعدي وصديقي المقرب، غينادي تشاستياكوف، انفجرت عبوة ناسفة كانت موجودة في إحدى الهدايا. وترك غينادي وراءه زوجته وأطفاله الأربعة. تعازينا الحارة لعائلته".

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وأضاف أنه سيتم تحديد الأسباب وملابسات الحادث خلال التحقيق القضائي.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية في وقت سابق بيان وزارة الداخلية الأوكرانية يقول إنه نتيجة الإهمال، انفجرت قنبلة يدوية، وقُتل مساعد زالوجني، وتم نقل نجله إلى المستشفى في حالة خطيرة.

المصدر: نوفوستي

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