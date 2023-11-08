القضاء على مجموعتي احتياط للقوات الأوكرانية في ضواحي أرتيوموفسك

أفاد مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان غاغين بأن القوات الروسية قضت على مجموعتي احتياط من القوات الأوكرانية بالقرب من مدينة أرتيوموفسك.

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وقال غاغين في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء: "استغرق الأمر عدة أيام قبل أن يدمر رجالنا مجموعتين احتياطيتين كبيرتين للعدو بالقرب من قرية كليشييفكا (الجناح الجنوبي لمدينة أرتيوموفسك). كان ذلك عملا مشتركا لرجال المدفعية وضباط الاستطلاع لدينا".

المصدر: تاس