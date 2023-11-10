بوتين يتفقد مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية
Sputnik GAVRIIL GRIGOROV
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زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في مدينة روستوف على الدون في طريق عودته من كازاخستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فجر الجمعة، إن "فلاديمير بوتين وصل إلى روستوف بعد اختتام زيارته لأستانا، وزار مقر المنطقة العسكرية الجنوبية".
وأضاف أن بوتين "اطلع على نماذج جديدة من المعدات العسكرية واستمع إلى التقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
ورافق بوتين في جولته التفقدية وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف وغيرهما من القادة العسكريين.
المصدر: تاس