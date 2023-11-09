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بوتين وتوكايف يبحثان تطوير التعاون العسكري بين البلدين

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بوتين وتوكايف يبحثان تطوير التعاون العسكري بين البلدين
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف (صورة أرشيفية)
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكايف في أستانا اليوم، تطوير التعاون العسكري بين روسيا وكازاخستان.

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وقال بوتين في تصريح على هامش المنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان: "بحثنا تعزيز التعاون العسكري، والتقني العسكري في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حيث تقدم روسيا مساعدات كبيرة لكازاخستان في تدريب العسكريين وتأهيل الخبراء في جامعات وزارة الدفاع الروسية، والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الداخلية الروسية".

وعقدت اليوم جلسة موسعة للمنتدى التاسع عشر للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان في مدينة كوستاناي شمال غربي كازاخستان، حضرها الرئيسان بوتين وتوكايف عن بعد من أستانا.

المصدر: تاس

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