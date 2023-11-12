الناتو يعترف بأن الهجوم الأوكراني يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا

اعترف نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا، اليوم الأحد، بأن الهجوم الأوكراني يسير بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا.

وقال جيوانا في مقابلة مع قناة "بي تي في": "لدينا ثقة كاملة في القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا، إنهم يعرفون ما يجب عليهم فعله، ونحن نعمل معهم".

وأضاف: "الهجوم لا يجري بسرعة ونجاح، كما كنا نتوقع، لكننا ما زلنا متفائلين استراتيجيا بشأن قدرة أوكرانيا على مقاومة الضغط والانتصار في الحرب بمساعدتنا".

ووفقا له، الناتو كان يعرف أن الصراع "سيكون مكلفا وسيستمر لفترة طويلة، وأنه سيتحول إلى حرب استنزاف، ويواجه [الرئيس الأوكراني فولوديمير] زيلينسكي خيارا صعبا، وإذا أراد استعادة أراضيه، عليه التضحية بعدد كبير من الشباب، ولكن يجب عليه أيضا التأكد من أنه سيكون لديه ما يكفي من الشباب لإعادة بناء البلاد بعد نهاية الحرب".

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وفي وقت سابق، قالت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية إن هجوم أوكرانيا المضاد باء بالفشل وأن بياناتنا تشير إلى أن "الهجوم المضاد الكبير قد انتهى".

وذكرت "إيكونوميست" في مقال لها أنه "باستخدام بيانات أنظمة الأقمار الصناعية، تبيّن أن شدّة القتال انخفضت بشكل ملحوظ منذ 13 أكتوبر (الماضي)، مما يشير إلى تباطؤ في وتيرة تقدم القوات الأوكرانية".

وأضافت: "الهجوم المضاد الذي طال انتظاره، والذي بدأ أخيرا في 4 يونيو 2023، فشل، وكانت المكاسب الإقليمية ضئيلة جراء ذلك".

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن أن القوات الأوكرانية ستقوم بمحاولات هجومية جديدة في عامي 2023 و2024، محملا الغرب مسؤولية فشل الهجوم المضاد.

وكان ذلك بعد يوم مما كشفت عنه صحيفة "واشنطن بوست" بأن الأمريكيين والأوكرانيين تبادلوا الاتهامات بشأن إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.

المصدر: RT