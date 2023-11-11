أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئاسة الأوكرانية السابق أنه سيتم عزل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وذلك من أجل حل النزاع الدائر في البلاد.

وقال سوسكين في قناته على موقع "يوتيوب": "لا يستطيع زيلينسكي القيام بذلك (الجلوس إلى طاولة المفاوضات). <...> من الضروري تحييد الرأس وبعد ذلك سيكون هناك من يتفق على صيغة لسلام مؤقت".

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ووفقا له، أصبحت فكرة إقالة قيادة البلاد من أجل إقامة وقف لإطلاق النار تعتبر التوجه السائد في أوروبا.

وأضاف المستشار السابق: "زيلينسكي، بالطبع، في حالة هستيرية. بالفعل (أندريه - رئيس مكتب زيلينسكي) يرماك يتحدث. لكن ما هو وضع يرماك؟ نعم، لا شيء! غدا لن يكون هناك زيلينسكي، ولن يكون هناك يرماك".

تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الغربية تكتب بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا بالسأم من النزاع الأوكراني، وأن دعم نظام زيلينسكي آخذ يضعف.

وذكرت شبكة NBC، أن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين يناقشون منذ الآن مع كييف العواقب المحتملة لأي محادثات سلام مع الجانب الروسي، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.

المصدر: نوفوستي