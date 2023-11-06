يرماك يعلق على "تعب" الاتحاد الأوروبي من النزاع في أوكرانيا

شجب أندريه يرماك رئيس مكتب زيلينسكي، تصريح رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني التي تحدثت في محادثة مع المخادعين الروسيين فوفان وليكسوس عن "تعب" الاتحاد الأوروبي من النزاع بأوكرانيا.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو": "نحن لم يكن بوسعنا أن نشعر بالتعب، لا في ذلك الوقت ولا حتى الآن. سيواجه العالم صعوبات إذا توقف هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من "الإرهاق والتعب" عن دعم أوكرانيا".

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ودعا المسؤول الأوكراني، رئيسة وزراء إيطاليا لتحسين معارفها في مجال التاريخ.

في الأول من نوفمبر، أفاد المخادعان الروسيان فوفان وليكسوس بأنهما تحدثا مع رئيسة الوزراء الإيطالية حول مشكلة الهجرة والنزاع في أوكرانيا.

وخلال ذلك تظاهر المخادعان، بأنهما مسؤول إفريقي رفيع المستوى.

وفي حديثها عن أوكرانيا، أعربت ميلوني عن رأي يفيد بوجود "إرهاق كبير من جانب جميع الأطراف" من هذا النزاع.

واعترفت ميلوني خلال حديثها مع المخادعين الروسيين، بأن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نتائج بهجومها المضاد، فيما تدعي على العلن عكس ذلك.

وقد أعرب المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية عن أسفه لتعرض مكتب المستشارة الدبلوماسية لرئيسة الوزراء للخدعة، ما أتاح للمخادعين الحديث مع ميلوني. وفتحت الحكومة تحقيقا في الحادث، الذي أثار "غضبا" لدى رئيسة الوزراء، حسبما نشرت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر قريبة من ميلوني.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، أن مستشارها الدبلوماسي فرانشيسكو ماريا تالو استقال بعد محادثتها مع المخادعين الروسيين.

المصدر: نوفوستي