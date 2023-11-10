زيلينسكي يخطط لتقليل الاعتماد على الغرب في التسليح  

ناقش الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع أعضاء القيادة العليا للقوات المسلحة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات البلاد للقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة والعربات المدرعة.

في ختام الاجتماع، كتب زيلينسكي في قناته على "تيليغرام": "ناقشنا الميزانية العسكرية للعام المقبل، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء من الاحتياجات للقذائف والصواريخ والطائرات المسيرة والعربات المدرعة. بحسب الميزانية للعام 2024، سيتم تخصيص 46.9 مليار دولار للاحتياجات العسكرية".

وخلال الاجتماع تمت مناقشة خطط استمرار القتال، وتعزيز نظام الدفاع الجوي لمدينة خيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا وإجلاء الأوكرانيين من غزة.

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وذكرت بلومبرج يوم الجمعة نقلاً عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن على الأرجح من الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتزويد كييف بمليون قذيفة مدفعية بحلول مارس 2024.

ويلاحظ أنه بمرور نصف المدة المقررة تقريبا، لم تتسلم أوكرانيا سوى 30 بالمئة فقط من الشحنات الموعودة.

وكانت كييف ذكرت في وقت سابق أنها تبحث عن سبل لتصنيع الأسلحة داخليا في البلاد، لا سيما الطائرات المسيرة والصواريخ البعيدة المدى، وأنظمة الدفاع الجوي.

المصدر: تاس