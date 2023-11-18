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بيسكوف: ضرب الرعد فرسمنا الصليب وسنتابع

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بيسكوف: ضرب الرعد فرسمنا الصليب وسنتابع
Sputnik
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن دول الغرب تشعر بالقلق لأن العقوبات لا تؤثر على روسيا كما ينبغي، وعلاوة على ذلك، تمكنت روسيا الاتحادية من الاستفادة منها.

وأضاف بيسكوف في مقابلة مع الصحافي التلفزيوني بافيل زاروبين: "نحن نرى أن الغربيين يعانون حقا، وهم يعانون، لأنهم يرون أن العقوبات لا تؤثر على النحو الذي ينبغي لها أن تقوم به".

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وتابع ممثل الكرملين القول: "نحن الروس تمكنا دائما ببراعة وحذاقة من التصدي للعقوبات واستخلاص الفائدة منها".

وذكر بيسكوف أن المثل الشعبي الروسي يقول: الرجل لا يرسم الصليب إلا بعد أن يضرب الرعد.

وقال بيسكوف: "وها قد ضرب الرعد ونحن رسمنا الصليب وسنتابع".

المصدر: نوفوستي

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