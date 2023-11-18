وزير الدفاع الإستوني: حصول القوات الأوكرانية على مقاتلات حربية لن يغير مسار النزاع

أعلن وزير الدفاع الإستوني، هانو بيفكور، أنه يشكك في فرص القوات الأوكرانية في تغيير مسار النزاع بعد حصولها على طائرات مقاتلة.

وقال بيفكور في مقابلة مع قناة "ري بي كا-أوكرانيا" إن كييف ليس لديها عدد كاف من العسكريين للاحتفاظ بالأراضي والمشاركة في الأعمال القتالية في نفس الوقت.

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وأضاف بيفكور: "في النهاية، أنت بحاجة إلى جيش يسيطر على الأراضي ويستعيدها، لأنه لا يمكنك استعادة الأراضي بالطائرات".

وأكد أن هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية يجب أن تقرر بنفسها نوع الأسلحة التي يحتاجها الجيش الأوكراني اليوم.

وأعلن الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات، في وقت سابق أن أوكرانيا ترغب بالحصول على نماذج حديثة من "إف-16" لأن النماذج القديمة من هذه المقاتلات الأمريكية لا يمكنها مواجهة مقاتلات "سو-35" الروسية بشكل فعال وضمان تفوق جوي للجيش الأوكراني.

ويشار إلى أن نظام كييف يطالب منذ فترة بعيدة حلفاءه الغربيين بتسليمه طائرات إف-16. وحتى الآن لم تعلن دول الغرب عن التواريخ المحددة، لكنها أطلقت برنامج إعادة تدريب للطيارين الأوكرانيين لقيادة هذه الطائرات.

المصدر: RT