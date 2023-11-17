 ناطق أوكراني: النماذج القديمة من "إف-16" لا يمكنها مواجهة "سو-35"

ترغب أوكرانيا بالحصول على نماذج حديثة من "إف-16" لأن النماذج القديمة من هذه المقاتلات الأمريكية لا يمكنها مواجهة مقاتلات "سو-35" الروسية بشكل فعال وضمان تفوق جوي للجيش الأوكراني.

أعلن ذلك الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات، وقال: "نماذج مقاتلات إف-16 القديمة التي عفا عليها الزمن لن تكون قادرة على الصمود أمام مقاتلات روسية مثل سو-35. نريد الحصول على نماذج من مقاتلات إف-16 يمكنها أن تضمن لنا التفوق في الجو على الطائرات الحربية الروسية".

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وأوضح الناطق الأوكراني أن "المقاتلات من الأنواع القديمة يمكنها توفير الحماية من الطائرات بدون طيار، ولكن لتحقيق التفوق في الجو، نحتاج إلى طائرات ذات خصائص تكتيكية وفنية لا تقل في مستواها عن الطائرات الحربية الروسية سو-30، وسو-34، وسو-35".

ويشار إلى أن نظام كييف يطالب منذ فترة بعيدة حلفاءه الغربيين تسليمه طائرات إف-16. وحتى الآن لم تعلن دول الغرب بعد عن التواريخ المحددة، لكنها أطلقت برنامج إعادة تدريب للطيارين الأوكرانيين للعمل مع هذه الطائرات.

وتأمل أوكرانيا في استلام هذه المقاتلات الأمريكية في النصف الأول من عام 2024. بدوره، صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن هذا لن يحدث قبل الربيع.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إمداد أوكرانيا بأسلحة جديدة، بما في ذلك الذخائر العنقودية وذخائر اليورانيوم المنضب ومقاتلات إف-16، لن يغير الوضع على الجبهة، بل سيؤدي إلى إطالة فترة الأزمة.

وأشار بوتين أيضا إلى أن هذه المقاتلات، إذا ظهرت في القوات المسلحة الأوكرانية، فستحترق بنفس طريقة احتراق دبابات ليوبارد الألمانية.

المصدر: تاس