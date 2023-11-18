دعا زعيم حزب "الوطنيين الفرنسيين"، فلوريان فيليبو، الغرب للتوقف فورا عن تقديم الدعم اللا محدود من الأسلحة والعتاد والموارد المالية إلى أوكرانيا.

وكتب فيليبو على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "دعونا نوقف هذه المذبحة بشكل عاجل، ونكف عن هدر الأسلحة والأموال التي تذهب لزيلينسكي".

ولفت فيليبو إلى أن وسائل الإعلام الغربية بدورها بدأت تتحدث بشكل متزايد عن استحالة انتصار أوكرانيا.

واستشهد كمثال بما نشرته مؤخرا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي قالت إن الوقت قد حان للاعتراف بعدم إمكانية تحقيق فكرة هزيمة روسيا.

في وقت سابق، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السياسة الخارجية والإنجازات العسكرية والاقتصادية الروسية أثبتت أن استراتيجية الرئيس فلاديمير بوتين في المواجهة مع الغرب قد نجحت والقوات الروسية صمدت.

وذكرت أن الدول الغربية كانت تفكر بالتمني، وصدّقت أطروحة شن هجوم أوكراني مضاد ناجح، وتدمير الاقتصاد الروسي تحت ضغط العقوبات، لكنها بقيت أمنيات وباءت بالفشل على أرض الواقع.

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كما أشارت إلى أن الاقتصاد الروسي صمد في مواجهة العقوبات، والجيش الروسي انتقل من الدفاع إلى وضعية الهجوم، والصناعة الدفاعية الروسية تفوقت على الصناعة الغربية في حجم الإنتاج، ويمكن لفلاديمير بوتين أن "ينظر بارتياح" إلى إنجازات السياسة الخارجية، والتي تتجلى في نيله دعم الدول الرئيسية في آسيا والجنوب العالمي.

وأعربت روسيا باستمرار عن استعدادها للتفاوض، لكن السلطات الأوكرانية فرضت حظرا عليه على المستوى التشريعي.

المصدر: ريا نوفوستي