قال ألكسندر سافتشوك رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "وسط" الروسية، إن هذه القوات ألحقت هزيمة بفصائل اقتحام تابعة لفوج "آزوف" الأوكراني على اتجاه كراسنولمانسكي.

وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو وصلت خلال ذلك إلى حوالي 100 عنصر.

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ووفقا له، استهدفت وحدات المجموعة ومدفعية وطيران الجيش الروسي بضرباتها تجمعات العدو في منطقة تورسكي وغابات سيريبريانسكي.

وتركز قصف القوات الروسية خلال ذلك على وحدات لواء القوات الخاصة الثاني عشر "آزوف"، وكذلك على مجموعات الاقتحام الهجومية من اللواء الميكانيكي 47 التابع للقوات الأوكرانية والفوج الخامس عشر من الحرس الوطني الأوكراني.

وخلال السجال المدفعي، تمكنت مدفعية الجيش الروسي من تدمير حوالي 30 بطارية مدفعية معادية، وتكبد العدو خلال ذلك حوالي 100 قتيل.

وأضاف سافتشوك أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار في منطقة كريمينايا.

المصدر: نوفوستي