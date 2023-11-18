الدفاع الروسية: تدمير عدد من مستودعات الذخيرة وتحييد 700 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت عددا من مستودعات الذخيرة والوقود للجيش الأوكراني، فيما بلغت خسائر العدو البشرية نحو 700 عسكري خلال يوم.

إقرأ المزيد

وأفادت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بتدمير مستودع ذخيرة الطيران التابع للقوات الأوكرانية في مطار "لوزوفاتكا" بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومستودعات ذخيرة في مقاطعات كييف وجيتومير، وخاركوف، بالإضافة إلى مستودع وقود للمعدات العسكرية في مقاطعة أوديسا.

وفي ما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

صد هجومين على محور كوبيانسك ومقتل ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا هناك

صد ثلاث هجمات على محور كراسني ليمان، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 200 عسكري بين قتيل وجريح

صد هجومين على محور دونيتسك، حيث خسر العدو نحو 180 جنديا

تحييد حوالي 70 جنديا للعدو على محور جنوب دونيتسك

صد أربع هجمات في منطقة قرية رابوتينو على محور زابوروجيه، وبلغ إجمالي خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 140 عسكريا

القضاء على نحو 75 عسكريا على محور خيرسون

دمر طيران البحرية التابع لأسطول البحر الأسود، زورقا سريعا مع قوة إنزال و7 زوارق مسيرة في المياه على بعد 80 كم غرب سيفاستوبول

اعتراض صاروخين مضادين للسفن من طراز "نيبتون" و5 صواريخ HIMARS، وإسقاط 20 طائرة بدون طيار أوكرانية

المصدر: وزارة الدفاع الروسية