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القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في البحر الأسود

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القوات الروسية تدمر زوارق أوكرانية في البحر الأسود
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي دمر 7 زوارق مسيرة وسفينة سريعة من نوع "فيلارد" على متنها قوات أوكرانية في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال دورية جوية في 17 نوفمبر 2023 في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود، تم اكتشاف 7 زوارق مسيرة وسفينة سريعة من طراز "فيلارد" مع مجموعة إنزال تابعة للقوات الأوكرانية متجهة نحو شبه جزيرة القرم".

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وتم القضاء على جميع الأهداف المكتشفة باستخدام أسلحة الطيران التابع لأسطول البحر الأسود.

وتواصل القوات الأوكرانية محاولات مهاجمة شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات مسيرة، كما ترسل مجموعات تخريبية واستطلاعية إلى هناك.

وأكدت الوزارة في وقت سابق من اليوم الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT

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