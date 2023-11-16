الدفاع الروسية: تحييد 5 مسيرات أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس أن قواتها أحبطت 5 محاولات أوكرانية لشن هجمات بمسيرات في مقاطعة بريانسك وفوق البحر الأسود الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه في ليلة 16 نوفمبر "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار ضد أهداف في أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، بينما تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار أخرى فوق البحر الأسود بالقرب من سواحل شبه جزيرة القرم.

وكانت الدفاع الروسية أفادت بإسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك جنوب غربي روسيا صباح أمس الأربعاء، وذلك بعد يوم على تدمير أربع مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وتامبوف وبريانسك وأريول جنوب غربي روسيا.

المصدر: RT