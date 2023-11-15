الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك الروسية

أسقطت الدفاعات الروسية صباح الأربعاء مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد: "تم الليلة الماضية إحباط محاولة جديدة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على الأراضي الروسية وأسقطت دفاعاتنا صباح اليوم مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك".

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وأسقطت الدفاعات الروسية أربع مسيرات أوكرانية ليلة الثلاثاء فوق مقاطعات موسكو وتامبوف وبريانسك وأريول جنوب غربي روسيا.

المصدر: RT