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الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية غربي روسيا

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الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية غربي روسيا
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أسقطت الدفاعات الروسية أربع مسيرات أوكرانية لي الليلة الماضية فوق مقاطعات موسكو وتامبوف وبريانسك وأريول جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الثلاثاء هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وأريول وبريانسك وتامبوفا".

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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غربي روسيا
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية غربي روسيا

وأعلن حاكم مقاطعة أوريول أندريه كليتشكوف أن الدفاعات الروسية أسقطت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مسيرة أوكرانية في شمال غرب المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: RT

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