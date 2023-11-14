الدفاعات الروسية تسقط 4 مسيرات أوكرانية غربي روسيا

أسقطت الدفاعات الروسية أربع مسيرات أوكرانية لي الليلة الماضية فوق مقاطعات موسكو وتامبوف وبريانسك وأريول جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الثلاثاء هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعات موسكو وأريول وبريانسك وتامبوفا".

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وأعلن حاكم مقاطعة أوريول أندريه كليتشكوف أن الدفاعات الروسية أسقطت في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء مسيرة أوكرانية في شمال غرب المقاطعة دون وقوع أضرار أو إصابات.

المصدر: RT