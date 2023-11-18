بايدن يزعم أن روسيا في أوكرانيا و"حماس" في إسرائيل "تحاولان محو الديمقراطية"

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقال لصحيفة "واشنطن بوست" أن المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن إلى كييف تنأى بالجنود الأمريكيين عن المشاركة المباشرة في النزاع.

وقال: "نحن نحافظ على القوات الأمريكية خارج هذا، من خلال دعم الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن حريتهم وأرضهم".

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وأشار إلى أن مثل هذا الدعم يصب في مصلحة الولايات المتحدة و"العالم أجمع".

وأضاف أن روسيا في أوكرانيا و"حماس" في إسرائيل "يحاولان محو الديمقراطية المجاورة من على الخريطة"، مما يؤدي إلى تدمير الاستقرار الإقليمي.

وأكد أن الولايات المتحدة "لا يمكن أن تسمح بحدوث ذلك".

أشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أن الولايات المتحدة تعارض أي مساع في مجلس الأمن الدولي تدين ممارسات إسرائيل في قطاع غزة، وتصمم على إدانة "حماس" فقط.

وتواصل الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو في اجتماعات مجلس الأمن ورفض أي قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة أو إيصال المساعدات الإنسانية أو أي تسوية تخص الأراضي الفلسطينية.

ناهيك عن دعواتها في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرارات حول التصعيد بين إسرائيل وفلسطين، يدين حركة "حماس"، ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، ولا يدعو إلى وقف إطلاق النار.

المصدر: نوفوستي