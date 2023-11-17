نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: تقليص المساعدات لكييف سيفاقم الوضع المتفاقم أصلا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، أن خفض المساعدات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المؤسف في أوكرانيا. ودعت كييف شركاءها إلى "عدم التشتت".

وقالت فيريشتشوك: "لقد جاء الشتاء. وسيكون العام المقبل ككل صعبا. ويتفاقم الوضع بسبب انخفاض المساعدات الدولية، بما في ذلك الاستجابة الإنسانية".

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وطلبت من المانحين عدم تشتيت الموارد وتركيزها على المجالات ذات الأولوية اجتماعيا.

وأشارت إلى أنه إذا كان ذلك يتطلب من الشركاء وقفا أو تعليقا أو تأجيل تنفيذ مشاريع أقل أهمية أو أقل حساسية من الناحية الاجتماعية، فإن هذا الأمر يستحق القيام به.

وأضافت: "إذا كنتم بحاجة إلى خفض نفقاتكم الإدارية، فيرجى القيام بذلك"، مشيرة إلى أن العام المقبل بالنسبة لأوكرانيا لن يكون صعبا فحسب، بل مهم أيضا.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن حزم المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا يجري تقليصها بسبب انتهاء التمويل المتفق عليه لدعم كييف.

المصدر: نوفوستي