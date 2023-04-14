آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /14.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
رئيس كوبا: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن النزاع الأوكراني
نائبة أمريكية: جاك تيكسيرا كشف الحقيقة عن القوات الموجودة في أوكرانيا
الخارجية الروسية تكشف عدد تأشيرات الدخول التي منحتها للأمريكيين عام 2023
الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الحزمة الـ 11 من العقوبات ضد روسيا
"الغارديان": خلاف بين كييف ولندن بسبب حرمان موسيقيين أوكرانيين من التأشيرة البريطانية
وزير الخارجية التركي: تصريحات المعارضة التركية بشأن أوكرانيا محفوفة بالمخاطر