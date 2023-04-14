"تويتر" يحظر تغريدة مدفيديف حول أوكرانيا في ألمانيا وبولندا

قال مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه تم تقييد وحظر تغريدة سابقة لمدفيديف على "تويتر" حول "اختفاء أوكرانيا" في ألمانيا وبولندا، و"بانتظار توضيح سبب الحظر".

وأضاف أوليغ أوسيبوف مساعد مدفيديف: "هذا الأمر والحظر لن يمر دون إجابة وتوضيح".

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وجاء في تغريدة مدفيديف عبر حسابه في تويتر، باللغة الإنجليزية، "لا أحد يحتاج أوكرانيا لذلك سوف تختفي".

WHY WILL UKRAINE DISAPPEAR? BECAUSE NOBODY NEEDS IT

1. Europe doesn’t need Ukraine. The forced support of the Nazi regime, by the American mentor’s order, has put Europeans into a financial and political inferno. All for the sake of bandera’s unterukraine, that even the snobby,… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 8, 2023

وأخطر موقع تويتر لاحقا أن المنشور مخفي في هذين البلدين بسبب "التشريعات والمطالب المحلية".

المصدر: نوفوستي