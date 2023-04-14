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"تويتر" يحظر تغريدة مدفيديف حول أوكرانيا في ألمانيا وبولندا

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قال مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إنه تم تقييد وحظر تغريدة سابقة لمدفيديف على "تويتر" حول "اختفاء أوكرانيا" في ألمانيا وبولندا، و"بانتظار توضيح سبب الحظر".

وأضاف أوليغ أوسيبوف مساعد مدفيديف: "هذا الأمر والحظر لن يمر دون إجابة وتوضيح".

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وجاء في تغريدة مدفيديف عبر حسابه في تويتر، باللغة الإنجليزية، "لا أحد يحتاج أوكرانيا لذلك سوف تختفي".

وأخطر موقع تويتر لاحقا أن المنشور مخفي في هذين البلدين بسبب "التشريعات والمطالب المحلية".

المصدر: نوفوستي

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