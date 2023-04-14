الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 555 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مسيرات وسط تقدم على كافة المحاور

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتصفية أكثر من 555 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مسيرات في خيرسون وزابوروجيه وإحباط 5 محاولات استطلاع وتخريب أوكرانية في خاركوف.

وبحسب البيان اليومي لوزراة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال خمس مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية حوالي 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز D-20.

في محور كراسني ليمانسك، تصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، و مدافع هاوتزر D-30.

في محور دونيتسك نفذت المقاتلات الروسية 14 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية 340 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاورتز D-20 و D-30.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 40 جنديا، وتم تدمير مدفعين هاوتزر من طراز D-30، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بمنطقة زاباروجيه.

في محور خيرسون، تصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya.

اعتراض 6 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS.

تدمير ست مسيرات أوكرانية في منطقة زابوروجيه وخيرسون.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية