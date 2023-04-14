"إكسياومي" الصينية ترد على سلطات كييف بعد إدراجها في قائمة "داعمي الحرب"

علقت الشركة الصينية المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة المنزلية إكسياومي" (Xiaomi)، على إدراجها من قبل السلطات الأوكرانية في قائمة "داعمي الحرب".

وقالت الشركة إن كل شخص في العالم له الحق في الوصول إلى وسائل الاتصالات والمعلومات.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة، أن "إكسياومي شركة عالمية توفر هواتف ذكية مدنية وأجهزة منزلية عالية الجودة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. نحن لدينا قناعة راسخة بأن كل مستهلك في جميع أنحاء العالم له الحق في الوصول إلى وسائل الاتصالات والمعلومات على الإنترنت".

وأعربت الشركة عن رفضها المطلق لتصنيفها في قائمة "داعمي الحرب"، مشيرة إلى أنها تمارس أعمالها في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم وتلتزم بشكل صارم بالقوانين واللوائح المحلية.

وأضافت أن مهمتها تتمثل في إنتاج منتجات جيدة بأسعار معقولة حتى يتمكن الجميع في العالم من "الاستمتاع بأفضل حياة بفضل التكنولوجيا".

وفي وقت سابق، أعلنت "الوكالة الوطنية الأوكرانية للوقاية من الفساد" أن شركة "إكسياومي" تم إدراجها في قائمة "الرعاة الدوليين للحرب" بسبب رفض الشركة مغادرة السوق الروسية.

المصدر: نوفوستي