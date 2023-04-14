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رئيس كوبا: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن النزاع الأوكراني

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رئيس كوبا: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن النزاع الأوكراني
Gettyimages.ru
رئيس كوبيا ميغيل دياز كانيل
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قال رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل إن الولايات المتحدة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة الأوكرانية.

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وتابع دياز كانيل في حديث لصحفي لبناني نشر أمس الخميس في قناة "برنامج "Mesa redonda" التلفزيوني الكوبي على "يوتيوب": "شوهت الحكومة الأمريكية السبب الجذري للصراع (الأوكراني) وأثارت من خلال قوتها الإعلامية الهائلة إحساسا بالاحتقار لروسيا. أعتقد أنها هي التي أثارت الخوف من روسيا وأخفت الأسباب الحقيقية للنزاع، واضعة روسيا على أنها الجاني. أعتقد حقا أن الحكومة الأمريكية نفسها هي المسؤولة عن خلق هذا النزاع".

وأضاف: "الولايات المتحدة وضعت روسيا في موقف لا يتوافق مع الدفاع عن البلاد"، مذكرا أن واشنطن تشن حروبا عمدا من أجل "بيع الأسلحة وحل المشاكل الداخلية بهذه الصورة". وشدد رئيس كوبا على أن جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة تعاني بسبب الصراع.

كما دعا دياز كانيل المجتمع الدولي لتأييد "المبادرات التي تساعد على إقامة حوار بين طرفي النزاع"، مشيرا إلى ضرورية تزويد الطرفين "بضمانات بأن السلام سيكون دائما".

المصدر: تاس

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