"واشنطن بوست": الاستخبارات الأمريكية لا ترجح محادثات سلام بخصوص أوكرانيا هذا العام

قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن وثائق أمريكية سرية، إن وكالة الاستخبارات الأمريكية (DIA) لا ترجح أن تبدأ محادثات السلام بين موسكو وكييف هذا العام.

وتعتمد الصحيفة في مقالها على وثيقة قيل إنها تحتوي على تقييمات وكالة الاستخبارات الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية DIA، والتي جاء فيها، "من غير المرجح إجراء مفاوضات لإنهاء النزاع خلال عام 2023 في ظل جميع السيناريوهات قيد الدراسة".

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ولفتت الصحيفة إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار "تحليل شامل من قبل الولايات المتحدة لعدد القوات والأسلحة والمعدات على كلا الجانبين".

ووفق الصحيفة يتوقع الخبراء في DIA استمرار الأعمال العدائية في عام 2024. وبحسب مزاعم الخبراء فإن كلا الجانبين "سيرفض التفاوض على إنهاء الصراع" هذا العام.

وتقول الصحيفة إن وكالة الاستخبارات DIA تعتبر "السيناريو الأكثر ترجيحا" لتطور الأحداث هو استمرار النزاع، حيث لن يكتسب أي من الجانبين ميزة حاسمة هذا العام، وستواصل كييف إجراء التعبئة في البلاد.

كما تشير الصحيفة وفق مسؤول أمريكي إلى أن قرار بدء المفاوضات مع الجانب الروسي، بحسب السلطات الأمريكية، يجب أن يتخذه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي