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أوكرانيا تمنع رياضييها من منافسة الروس والبيلاروس

الرياضة

أوكرانيا تمنع رياضييها من منافسة الروس والبيلاروس
Legion-Media
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منعت وزارة الرياضة الأوكرانية الرياضيين التابعين لها من المشاركة في مسابقات مع نظرائهم الروس والبيلاروس، وجاء ذلك في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني.

وذكر البيان: "منع المنتخبات الوطنية الأوكرانية من المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية التي يشارك فيها رياضيون من روسيا أو بيلاروس".

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وفي وقت سابق، قال أوليغ نيمشينوف، عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الأوكرانية، إن الرياضيين الأوكرانيين منعوا من المشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس إلى جانب الروس.

في نهاية فبراير 2022، أوقفت معظم المنظمات الرياضية المنتخبات الوطنية لروسيا وبيلاروس بناء على توصية اللجنة الأولمبية الدولية.

ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن مشاركة ممثليها في أولمبياد باريس 2024.

المصدر: "لينتا.رو"

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