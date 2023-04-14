مدفيديف يعيد نشر تغريدة حول أوكرانيا باللغة الألمانية بعد حظرها في ألمانيا وبولندا

أعاد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف نشر تغريدته التي قال فيها إن "أوكرانيا ستختفي من الوجود" باللغة لألمانية بعد أن تم حظرها من قبل "تويتر" في ألمانيا وبولندا.

ونشر مدفيديف في تغريدة باللغة الألمانية عبر حسابه "تويتر"، "لماذا ستختفي أوكرانيا من الوجود؟ لأن أحدا لم يعد بحاجة لها".

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وأشار مدفيديف إلى أنه لا أوروبا ولا الولايات المتحدة ولا إفريقيا وأمريكا اللاتينية ولا آسيا ولا روسيا ولا أي أحد آخر، بات بحاجة إلى أوكرانيا.

وأضاف: "أوكرانيا بقيادتها النازية الجديدة، لم تعد لازمة وضرورية حتى لمواطنيها أنفسهم".

إلى ذلك قال مكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه تم تقييد وحظر تغريدة سابقة لمدفيديف على "تويتر" حول "اختفاء أوكرانيا" في ألمانيا وبولندا، و"بانتظار توضيح سبب الحظر".

وتم حظر التغريدة لمدفيديف على تويتر في ألمانيا وبولندا."بسبب التشريعات المحلية".

كما كتب مدفيديف اليوم الجمعة عبر منشور في حسابه على موقع "تلغرام" تعليقا على كلام رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ، الذي قال إن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا، وهذا لا يمكن أن يستمر إلى الأبد: "قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن أوكرانيا بلد غير موجود من الناحية المالية. وبمجرد انتهاء التمويل من الولايات المتحدة وأوروبا، ستنتهي الحرب. كلام دقيق لسياسي أوروبي".

وتابع مدفيديف في منشوره: "لا يسع المرء إلا أن يضيف أنه بمجرد انتهاء التمويل الغربي، فإن أوكرانيا ستزول من تلقاء نفسها. بعد كل شيء، لا أحد بحاجة إليها".

Für alle Menschen, die Deutsch lesen und denen man die Möglichkeit nehmen wollte, es Englisch zu lesen



WARUM WIRD DIE UKRAINE VERSCHWINDEN? WEIL NIEMAND SIE BRAUCHT!



1. Europa braucht die Ukraine nicht. Die Unterstützung des Nazi-Regimes auf Geheiß des amerikanischen Mentors… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2023

المصدر: RT