اعتبر رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان أن النزاع في أوكرانيا سينتهي عندما تتوقف الولايات المتحدة وأوروبا عن دعمه.

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وقال أوربان في حديث لإذاعة "Kossuth"، اليوم الجمعة: "في الواقع إن أوكرانيا دولة غير موجودة من الناحية المالية. والانخفاض في المؤشرات الاقتصادية هناك هائل وهو أمر مفهوم تماما بسبب الحرب. من الواضح أنه لا يمكن لأوكرانيا تمويل نفسها".

وأضاف أن السؤال الرئيسي اليوم هو هل يمول الغرب أوكرانيا، معبرا عن اعتقاده أن "الحرب ستنتهي في اللحظة التي ستجيب فيها أمريكا وأوروبا بـ "لا" على هذا السؤال".

وأشار أوربان إلى أن أوروبا تنفق عشرات المليارات من الدولارات وتدفع المعاشات الأوكرانية وتكلفة مؤسسات الدولة والرعاية الصحية والتعليم.

وتابع: "هذه مبالغ هائلة، عدة عشرات المليارات من اليوروهات التي يحتاج إليها الاقتصاد الأوروبي. ومن الواضح أن ذلك لا يمكن أن يستمر بشكل دائم".

كما أشار إلى أنه من خلال الميزانيات المشتركة للاتحاد الأوروبي تشارك هنغاريا في تمويل أوكرانيا أيضا، ولكن على الرغم من ذلك فإن وضع الأقلية الهنغارية في منطقة زاكارباتيه الأوكرانية يتدهور باستمرار.

المصدر: نوفوستي