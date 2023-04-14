تغريم "ويكيبيديا" لعدم حذفها معلومات مزيّفة عن الجيش الروسي

فرض قسم قاضي الصلح في محكمة موسكو غرامة قدرها مليونا روبل على شركة Wikimedia Foundation التي تمتلك "ويكيبيديا" الناطقة باللغة الروسية.

وقد تم تغريم الشركة مرة أخرى لعدم حذفها لمقال يتضمن معلومات غير موثوق بها.

وأفادت وكالة " تاس" الروسية بأن المحكمة بتت في أن "ويكيبيديا" مذنبة بموجب مادة "عدم حذف صاحب الموقع لمعلومات أو صفحة على الإنترنت، كما يقضي بذلك القانون الروسي".

dzen.ru

ويشار إلى أن الشركة تم تغريمها لرفضها حذف مقال عن الأعمال الحربية في إطار العملية العسكرية الخاصة وكذلك عن إجراء الاستفتاء بشأن انضمام مقاطعة زابوروجييه إلى روسيا.

وأعلنت هيئة "روس كوم نادزور" (لجنة الرقابة) الروسية أن المقال المذكور يتضمن معلومات خاطئة تهدف إلى تضليل القراء. لكن ناطقا بسم "ويكيبيديا" طلب إلغاء البروتوكول بسبب أنه يتضمن مطالبة غير دقيقة بحذف المقال بكامله أو جزء منه.

يذكر أن محكمة موسكو كانت قد فرضت في وقت سابق على "ويكيبيديا" غرامة قدرها 800.000 روبل بسبب عدم حذفها أغنيات متطرفة.

المصدر: نوفوستي