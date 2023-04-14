عسكريون أوكرانيون يوجهون نداء: من ترسلوهم إلى الجبهة غير قادرين على إطلاق الرصاص

وجه عسكريون أوكرانيون نداء يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.

وانتشر مقطع الفيديو الذي يشتكي في العسكريون من عدد من المشاكل على الجبهة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث عسكري أوكراني عن نوعية "المقاتلين" الذي يتم إرسالهم إلى الجبهة، وقال: "لم يكن هناك تدريب على الإطلاق. مكثوا (المجندون) في مكان ما في منطقة سومي لمدة خمسة أيام، وبعد ذلك تم إرسالهم إلى هنا (إلى أرتيوموفسك).

وأشار إلى أحد المجندين بجانبه وقال إنه أب لخمسة أطفال، حصل على رشاش، لكنه لا يعرف حتى كيفية تحميله بالرصاص.

المصدر: وكالات