صحفي ألماني: الجنود الأوكرانيون لا يفهمون جدوى استمرارهم بالقتال في أرتيوموفسك

أكد الصحفي الألماني، يان خومين، أن الجنود الأوكرانيين لا يفهمون سبب استمرارهم بالقتال في مدينة أرتيوموفسك التي تحاصرها القوات الروسية من جميع الجهات، واستولت على 80 بالمئة منها.

وأشار في مقال بصحيفة "بيلد" إلى أن القوات الروسية في أرتيوموفسك (باخموت) تتقدم شارعا شارعا، ويبدو أن السيطرة على كامل المدينة باتت مسألة وقت.

إقرأ المزيد

وأضاف: "يتساءل الكثير من الجنود الأوكرانيين عن سبب قتالهم في باخموت".

وأكد أن الحالة المعنوية لقوات كييف في أرتيوموفسك "متوترة وقلقة".

وقال مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن 80% من أرتيوموفسك يخضع لسيطرة القوات الروسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن "فاغنر" تواصل القتال لإتمام السيطرة على مدينة أرتيوموفسك وتحريرها بالكامل.

المصدر: RT