أعلن ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق طوني شافير، أن قوات كييف ستضطر إلى التراجع حتى نهر دنيبر بعد الانكسار في أرتيوموفسك، وتخسر خطوط دفاعها بشكل خطير

وقال شافير في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر: "إنهم يديرون قواتهم ومواردهم بصورة سيئة لدرجة أنهم لن يكونوا قادرين (على إعادة تجميع صفوفهم ومواصلة الدفاع)."

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كما شدّد شافير على أنّه بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك، يُمكن لتلك القوات التراجع على طول الطريق إلى نهر دنيبر، حيث تكون بذلك قد استنفدت خطوطها الدفاعية بشكل خطير.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتحرك بشكل منهجي قدما في مسألة تحرير أرتيوموفسك.

المصدر: RT