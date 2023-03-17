 
مباشر

استخباراتي أمريكي سابق: قوات كييف تندحر إلى نهر دنيبر بعد انكسارها في أرتيوموفسك

أخبار العالم

استخباراتي أمريكي سابق: قوات كييف تندحر إلى نهر دنيبر بعد انكسارها في أرتيوموفسك
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uya0

أعلن ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق طوني شافير، أن قوات كييف ستضطر إلى التراجع حتى نهر دنيبر بعد الانكسار في أرتيوموفسك، وتخسر خطوط دفاعها بشكل خطير

وقال شافير في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر: "إنهم يديرون قواتهم ومواردهم بصورة سيئة لدرجة أنهم لن يكونوا قادرين (على إعادة تجميع صفوفهم ومواصلة الدفاع)."

إقرأ المزيد
مسؤول روسي يكشف عن آخر تطورات الوضع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)
مسؤول روسي يكشف عن آخر تطورات الوضع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

كما شدّد شافير على أنّه بعد هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك، يُمكن لتلك القوات التراجع على طول الطريق إلى نهر دنيبر، حيث تكون بذلك قد استنفدت خطوطها الدفاعية بشكل خطير.

وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن القوات الروسية تتحرك بشكل منهجي قدما في مسألة تحرير أرتيوموفسك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو