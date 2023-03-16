مسؤول روسي يكشف عن آخر تطورات الوضع حول مدينة أرتيوموفسك (باخموت)

قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين إن الوضع في أرتيوموفسك لا يزال صعبا، في الوقت ذاته تحشد القوات الأوكرانية قواتها في مدينة تشاسوف يار القريبة.

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وأضاف بوشيلين: "في أرتيموفسك، لا يزال الوضع صعبا. ولا نرى هناك أي بوادر ليسحب العدو وحداته".

وأشار بوشيلين إلى أن "الطريق الوحيد للقوات الأوكرانية المؤدية إلى أرتيوموفسك يخضع الآن لسيطرة نيران مجموعة فاغنر إذ أنه من الصعب للغاية على القوات الأوكرانية إيصال الذخيرة والطعام والتعزيزات.. في الوقت نفسه، تحشد القوات الأوكرانية وحداتها في تشاسوف يار القريبة. لكن هذا لا يوقف بأي حال وحداتنا".

وتقع أرتيوموفسك (باخموت) على بعد 55 كم شمال شرق دونيتسك، ولا تزال مركزا لوجيستيا هاما لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

ويؤكد محللون عسكريون أن سيطرة الجيش الروسي على أرتيوموفسك ستكون خطوة نحو تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية بأكملها.

المصدر: نوفوستي