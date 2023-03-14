بريغوجين: قوات كييف تستعد لهجوم مضاد في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن قوات كييف تستعد لشن هجوم مضاد في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك، على أمل فك حصار القوات الروسية عنها.

وقال بريغوجين: "يستعدون بشكل كبير في منطقة أرتيوموفسك، ولدى القوات الأوكرانية أربع خطط لليوم وهي أربع ضربات: سينفذون ضربتان على الأجنحة بالإضافة إلى ضربتين تخترقان مجموعتنا. يخططون إلى تشتيت قوات "فاغنر"، وبالتالي فإن المهام التي نؤديها في أرتيوموفسك تقلصت إلى الصفر".

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وأشار إلى أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" على مقربة من مركز مدينة أرتيوموفسك، ويتواجد حوالي 50 ألف من أفراد الجيش الأوكراني باستمرار في منطقة أرتيوموفسك، يتمركز من 12 ألف إلى 20 ألفا منهم في المدينة.

وتابع: "أعدت القوات الأوكرانية لنا مفاجآت إضافية اليوم، وبالإضافة إلى الضربات التي هم على استعداد لتوجيهها، يوجد حوالي 20 ألف جندي إضافي. وتبين أنه يوجد حوالي 70 ألفا في منطقة أرتيموفسك، لكن هذا لا يعني أنهم جميعا داخل مدينة أرتيموفسك".

وأكد أن المعارك الشرسة من أجل أرتيموفسك تؤكد أن هذه المدينة نقطة تجمّع والتحام القوات.

المصدر: نوفوستي