"واشنطن بوست": القادة العسكريون الأوكرانيون يشكون نقص المجندين وفرار الأغرار

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن القادة العسكريين الأوكرانيين يشكون فرار عدد كبير من المجندين الأغرار فور بدء القصف الروسي، وأن الكثيرين منهم يقبعون في الخنادق ويرفضون التوجه للقتال.

وقال القيادي في اللواء 46 الملقب بالـ"قبة": "عدد قليل من الجنود لديهم خبرة قتالية ولسوء الحظ، جميعهم قتلوا أو جرحوا".

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وتحدث عن اضطرار قواته في وقت سابق إلى مغادرة مدينة سوليدار قائلا إن مئات المقاتلين تركوا مواقعهم ببساطة.

وأكد أنه خلال عام قتل نحو 100 جندي بين 500 من كتيبته وجرح 400.

وأضاف: "لدي 100 جندي مستجدون، ولا يعطونني الوقت لإعدادهم. يقولون خذهم إلى المعركة وهؤلاء الجنود يتركون كل شيء ويلوذون بالفرار".

واعتبر أنه ينبغي على كييف أن تولي مزيدا من الاهتمام لتدريب المقاتلين.

وتابع: "يبدو أن كل ما نفعله هو إجراء مقابلات وإخبار الناس بأننا ننتصر وبقي القليل، أسبوعان حتى النصر التام".

وقال جندي آخر، يدعى دميتري، إن بعض المقاتلين كانوا يخشون مغادرة مواقعهم في الخنادق في دونباس وأن القصف العنيف يتسبب بنوبات هلع بين الجنود المستجدين.

المصدر: نوفوستي