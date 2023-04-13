وزير الخارجية التركي: تصريحات المعارضة التركية بشأن أوكرانيا محفوفة بالمخاطر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو إن تصريحات المعارضة التركية حول الحاجة لتبني موقف محدد بشأن الصراع في أوكرانيا محفوفة بالمخاطر.

وقال جاووش أوغلو في مقابلة مع هابرتورك: "نسمع اليوم تصريحات حول الحاجة لاتخاذ موقف ملموس، أود أن أذكر أننا أعضاء في الناتو. ونحن الدولة الوحيدة في الناتو التي يمكنها الحديث مع جانبي الصراع. من غيرنا يمكنه فعل هذا؟ وأضاف: "أعتقد أن هذه التصريحات محفوفة بالمخاطر، وليس لدينا مثل هذا الترف".

المعارضة التركية واثقة من أنها ستكون قادرة على الحفاظ على علاقات جيدة ومتوازنة مع روسيا إذا وصل مرشحها الرئاسي كمال كيليتشدار أوغلو إلى السلطة، لكنها متمسكة بكون تركيا عضوا في الناتو.

المصدر: ريا نوفوستي.