القوات الأوكرانية قبيل انسحابها تزرع الألغام والمتفجرات بالمناطق المدنية في أرتيوموفسك

أفاد مسؤول في قوات لوغانسك الشعبية بأن وحدات من القوات الأوكرانية أثناء انسحابها من أرتيوموفسك قامت بزرع وإخفاء الأجهزة المتفجرة والألغام لتفجيرها لاحقا.

وقال المسؤول العسكري في قوات لوغانسك أندري ماروتشكو: "عند الانسحاب من أرتيوموفسك، قام المسلحون الأوكرانيون بتلغيم المدينة بأجهزة متفجرة مركبة مموهة وتم إخفائها بدقة. بحيث يتم تفجيرها لاحقا إما باستخدام جهاز بعيد أو بعد فترة زمنية طويلة".

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وبحسب ماروشكو، فإن الأماكن التي زرعت فيها العبوات الناسفة "تشير إلى استهداف المدنيين".

من جهته أكد مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، أن 80٪ من أرتيوموفسك يخضع لسيطرة القوات الروسية.

المصدر: نوفوستي